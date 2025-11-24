Un célèbre supporter de l’OM va s’engager en politique

En général, il ne se trompe pas sur les transferts.

Pour les élections municipales de mars 2026, le sport sera bien représenté. Après Jean-Michel Aulas qui se présente à la mairie de Lyon, et Serge Blanco qui brigue celle de Biarritz, même les supporters s’y mettent. Selon La Provence, le célèbre supporter de l’OM « Titi c’est toi le boss » va annoncer son soutien à Martine Vassal (divers droite) pour les élections municipales de la cité phocéenne.

Une influence grandissante chez les Olympiens

Célèbre sur les réseaux sociaux, notamment X (117 000 abonnés), « Titi », de son vrai nom Thierry Mode, est notamment connu pour ses photos avec les nouvelles recrues à l’aéroport de Marignane. Supporter inconditionnel de l’OM, il devrait annoncer son ralliement à Martine Vassal lors d’une conférence de presse ce lundi, à l’OM Café, à 15h30.

Il est de plus engagé en faveur de l’inclusion des personnes handicapées, notamment par l’organisation du Marathon des Capables, qui réunit des coureurs valides et avec ceux en situation de handicap.

Avec quatre fois plus d’abonnés que la tête de liste, il devrait se présenter directement.

Ce qu’il faut retenir de la 13e journée de Ligue 1