Jean-Michel Aulas : « Lyon est dans une situation de décadence absolue »

Jean-Michel Aulas, 76 ans, ex-président de l’OL, s’est officiellement lancé dans la course aux municipales lyonnaises. Samedi 26 septembre, lors de son premier meeting, JMA s’est présenté comme un homme neuf en politique, prêt à « rassembler » pour rendre à la capitale des Gaules son statut de ville « pionnière ».

Ce lundi 29 septembre, chez RTL, il a enfoncé le clou, décrivant une ville dans « une situation de décadence absolue », en réaction au bilan des écologistes actuellement en poste. Et puis, comme à chaque conférence de presse, il y a le point classement : « Lyon n’est plus la deuxième ville de France, contrairement à ce qu’on dit. Lyon est maintenant la quatrième (derrière Marseille et Toulouse). En cinq ans, ça a été une décadence formidable. »

JMA retrouve ses jambes de 21 ans

L’ancien patron de l’OL assure que sa candidature ne découle « pas d’un sacrifice, mais d’intérêt général », expliquant avoir été encouragé à se lancer par de nombreux Lyonnais. « Je crois que quand on a envie d’apporter une contribution et qu’on a plein de gens qui vous arrêtent dans la rue ou dans les entreprises pour vous dire qu’il faut venir, je suis présent », récite-t-il.

Après avoir régné trois décennies sur l’OL, le voilà donc prêt à jouer la prolongation sur la pelouse politique. Toujours prompt à se comparer à un jeune prometteur, JMA se veut confiant : « Quand j’avais 18 ans, j’ai monté ma première boîte et on m’a dit que je n’y arriverais pas. Aujourd’hui, je suis en pleine forme, j’ai des idées et les gens croient en moi. »

Et si ça ne marche pas, il fera comme Ghezzal, il reviendra au club.

