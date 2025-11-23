S’abonner au mag
Un club chinois sanctionné après des cris de singe de ses supporters

Un club chinois sanctionné après des cris de singe de ses supporters

Ce samedi, le club du Chengdu Rongcheng a été lourdement sanctionnée par la fédération chinoise de football. La raison : certains supporters de l’actuel troisième du championnat local ont été les auteurs de cris de singe à l’encontre du joueur ghanéen Frank Acheampong, qui évolue dans les rangs du Henan FC. Conséquence de ces injures et gestes racistes insupportables, Chengdu a dû régler une amende de 60 000 euros.

Les auteurs des cris également sanctionnés

Mais le club de Chengdu n’a pas été le seul à payer la bêtise de certains de ses fans. Interpellés après la rencontre en question, qui s’était déroulée le 31 octobre dernier (victoire 1-2 du Henan), deux hommes de 37 et 41 ans avaient été placés en détention administrative (pouvant aller jusqu’à 20 jours maximum) avant de recevoir une interdiction de stade pendant un an. Ils sont supposés être les auteurs de « cris de singe ainsi que des doigts d’honneur, répétés à plusieurs reprises », explique le quotidien chinois Global Times.

Dans toute cette bêtise humaine, Frank Acheampong a réagi de la meilleure des manières en marquant ce samedi contre Yunnan.

