L’ancien sélectionneur de la Chine perd son appel et va rester en prison

Ça fait cher le poste de sélectionneur.

Ancien international chinois et passé par Everton entre 2002 et 2006, Li Tie connaît l’enfer ces derniers mois. L’homme âgé de 47 ans passe désormais ses jours… derrière les barreaux. Condamné à 20 ans de prison en décembre 2024 pour avoir proposé et accepté des pots-de-vin, il a vu son appel être refusé ce mercredi après-midi.

Un versement de 400 000 euros pour décrocher le poste

Le tribunal populaire supérieur de la province du Hubei, quelque part dans le centre de la Chine, a indiqué dans un court communiqué « maintenir le verdict initial », rapporte l’AFP, comme relayé par Le Figaro. Peu malin, Li Tie avait déclaré publiquement début 2024 dans une émission de la télévision étatique CCTV qu’il avait décroché son poste de sélectionneur de l’équipe nationale après avoir versé l’équivalent de 400 000 euros.

Le bonhomme n’a pas la langue dans sa poche. Lorsqu’il était coach de clubs chinois entre 2015 et 2020, il avait assumé d’avoir contribué à truquer quelques matchs. Des exemples comme cela, il en existe à foison pour l’ancien joueur de Premier League.

Sans surprise, il avait regretté ses actes lorsque le verdict était tombé à l’hiver dernier. « Je suis vraiment désolé. J’aurais dû rester humble et suivre le droit chemin. À l’époque, certaines pratiques étaient courantes dans le football. »

Une fin de carrière aux allures de dystopie. Avec quasiment 100 sélections avec son pays, Li Tie avait notamment participé à la Coupe du monde 2002 avec trois matchs disputés. De quoi lui ouvrir les portes de l’Europe dans la foulée en signant chez les Toffees. Un retour au pays en 2008 et une fin de carrière de joueur professionnel en 2012. Cerise sur le gâteau : le poste de sélectionneur occupé entre 2019 et 2021.

Li Tie n’était pas le seul à se traîner des casseroles en Chine ces derniers mois…

