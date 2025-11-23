S’abonner au mag
  • Liga
  • J13
  • Getafe-Atlético de Madrid (0-1)

Victoire laborieuse de l’Atlético

  Getafe 0-1 Atlético de Madrid

But : Duarte (82e, CSC) pour les Colchoneros

Le rendez-vous semestriel des masos du football avait lieu pour la première fois de la saison ce dimanche, dans l’antre des protégés de José Bordalás. Ces supporters du foot moche ont sans doute apprécié cette rencontre, et ce but libérateur pour les hommes de Diego Simeone inscrit dans les dix dernières minutes par un CSC du défenseur Domingos Duarte (0-1) pour la victoire des visiteurs.

90 minutes oubliables

Au terme de ces 90 minutes oubliables, l’Atlético reste dans le wagon du top 4 de la Liga (derrière Barcelone, le Real Madrid avec un match de mois et Villarreal à deux points seulement du leader provisoire). Seul hic pour les Madrilènes, la sortie sur blessure de Marcos Llorente dès le premier quart d’heure de jeu.

Une perte non négligeable, à trois jours de la réception de l’Inter Milan en C1 et à neuf jours d’un choc au Camp Nou contre le Barça.

Getafe piège l’Atlético

