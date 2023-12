Malgré Griezmann, l’Atlético se fait accrocher par Getafe

Atlético 3-3 Getafe

Buts : Griezmann (44e et 69e, SP) et Morata (63e) pour les Colchoneros // Mayoral (53e et 90e+3) et Óscar Rodriguez (87e) pour les Azulones

Expulsion : Savić (38e) pour les Colchoneros

Au Civitas Metropolitano ce mardi soir, la 18e journée de Liga a vu l’Atlético se faire rejoindre sur le fil par Getafe (3-3) et perdre du terrain dans sa course au podium.

Les Colchoneros ont même cru tout perdre après seulement une demi-heure, la faute à un coup de coude de Stefan Savić sur Jaime Mata donnant lieu à l’expulsion du Monténégrin (38e). Suffisant pour voir Diego Simeone changer de tactique en sortant Memphis Depay, et ses joueurs piquer en contre. Chose conclue par Antoine Griezmann, venu tacler le centre de Rodrigo Riquelme peut avant la pause (1-0, 44e).

Mais pas de quoi maintenir le rythme, puisque dès le retour des vestiaires, la frappe de Mason Greenwood, repoussée des poings par Jan Oblak, a permis à Borja Mayoral de suivre et de lober le gardien de la tête (1-1, 53e). À réaction, l’Atlético est finalement arrivé à ses fins. Grâce au coup de casque de l’entrant Álvaro Morata, sur un long ballon de Marcos Llorente (2-1, 63e), puis au penalty en lucarne de Griezmann, obtenu par Mario Hermoso (3-1, 69e). Le Français est désormais comeilleur buteur du club, avec 173 réalisations, aux côtés de Luis Aragaonés. Cependant, comme en début de second acte, la défense a craqué, sous la pression d’Óscar Rodriguez (3-2, 87e) et de Mayoral, également sur penalty (3-3, 90e+3). Inévitable.

Les Rouge et Blanc disputeront leur match en retard de la 4e journée contre Séville, avant de clôturer l’année 2023. Des Sévillans qui se sont justement rassurés en étrillant Grenade (0-3). Une victoire essentielle pour remonter au treizième rang.

Atlético (3-5-2) : Oblak – Llorente (Molina, 81e), Savić, Witsel – Hermoso, Lino (Saúl Ñíguez, 81e), Koke, De Paul (Morata, 57e), Riquelme – Depay (Azpilicueta, 40e), Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

Getafe (4-4-2) : Soria – Juan Iglesias, Álvarez (Alderete, 90e+4), Domingos Duarte, Diego Rico (Martín Camuñas, 90e+4) – Greenwood, Milla, Maksimović (Martín Camuñas, 82e), Mata (Óscar Rodriguez, 72e) – Latasa (Denis Suárez, 46e), Mayoral. Entraîneur : José Bordalás.

Autre résultat :

Granada 0-3 Séville FC

Buts : Pedrosa (23e), Ocampos (32e) et Sergio Ramos (49e) pour Sevilla

