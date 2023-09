Atlético-Séville reporté à cause des conditions météorologiques

Une affiche qui tombe à l’eau.

Prévue ce dimanche à 18h30, la rencontre entre l’Atlético de Madrid et le Séville FC est reportée « en raison des mauvaises conditions météorologiques » comme l’indique le club madrilène sur les réseaux sociaux. La décision a été prise par la Liga après des échanges avec les deux clubs, la Fédération et le Conseil supérieur des sports.

Aplazado el Atlético de Madrid-Sevilla por las malas condiciones meteorológicas. ℹ️ https://t.co/LamoX2NieT — Atlético de Madrid (@Atleti) September 3, 2023

Plus tôt dans la journée, le service officiel de l’Agence météorologique nationale de la Communauté de Madrid avait placé la capitale et ses alentours en vigilance rouge à cause des pluies torrentielles attendues ces prochaines heures. Dans la foulée, la mairie de Madrid avait recommandé aux « citoyens de rester chez eux et de ne sortir que si cela est strictement nécessaire. »

Histoire de ne pas finir Cholo.

