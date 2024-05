Edgar Ié dément avoir fait jouer son jumeau à sa place

Edgar Ié innocent.

Edgar Ié est-il bien joueur au Dinamo Bucarest ? Devant le niveau décevant de l’international bissau-guinéen, certains supporters roumains se sont mis à l’accuser d’avoir envoyé son jumeau Edelino jouer à sa place. La rumeur s’est ensuite répandue comme une traînée de poudre parmi les fans du Dinamo et sur les réseaux sociaux. Mais il n’en est rien selon l’ancien Lillois, qui s’en est amusé dans L’Équipe.

« Mais c’est n’importe quoi cette histoire, une vraie fake news ! Je ne sais pas d’où est parti ce truc. Ça vient de journalistes ? Quand j’ai appris ça, j’ai tout de suite appelé mon frère qui ne joue plus au foot et vit au Portugal. Il n’en revenait pas. On a rigolé et il m’a dit : ‘Mais tu sais d’où ça vient ?’ C’est vraiment une drôle d’histoire, s’est-il étonné. Expliquez bien aux gens, s’il vous plaît, car il y a tellement de personnes qui ont parlé de ça. Je n’aurais jamais pensé à être dans l’actualité de cette manière ! Il vaut mieux en rigoler de toute façon. Que puis-je faire de plus ? »

Rien, malheureusement.

