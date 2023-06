Le Dinamo Bucarest déjà de retour en première division roumaine

Les Chiens reviennent avec les crocs.

Ce dimanche, le Dinamo Bucarest est remonté en Superliga roumaine, malgré sa défaite lors du barrage retour de maintien/promotion face au FC Argeș (2-4), formation de première division. Il se trouve qu’à l’aller, les Chiens rouges avaient explosé leurs adversaires 6-1, dans une Arena Națională extatique. L’apothéose d’une saison unique, démarrée dans des conditions financières exécrables, au bord de la faillite après le choc de la dernière relégation.

Presque condamné au dépôt de bilan, le Dinamo a successivement quitté la zone rouge, intégré le ventre mou puis l’une des 6 premières places, synonyme de play-off pour la montée, avant de décrocher le droit de disputer un barrage face à une équipe de l’élite. Le jeune entraîneur, Ovidiu Burcă (43 ans), a transformé une équipe au bout du rouleau en une des formations les plus enthousiasmantes de Roumanie, avec un jeu léché synthétisé par Lamine Ghezali (23 ans), ancien ailier de Saint-Étienne parti lancer sa carrière en D2 roumaine, et auteur d’une saison fondatrice (13 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues). Un autre Français, Quentin Bena (ex-Niort), commence à y faire son trou. Point de vue finances, de nouveaux actionnaires sont arrivés fin février, et la situation administrative se rapproche peu à peu de la normale.

Ne jamais vendre la peau du Dinamo avant de l’avoir bien tué.

La Roma craque à Bergame, la Lazio intraitable