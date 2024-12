Des milliers d’emplois en danger dans le foot français après la baisse des droits TV ?

Footballeurs de tous les pays, unissez-vous.

Le syndicat Foot Unis tire la sonnette d’alarme. La baisse des droits TV menace de plonger des milliers d’emplois dans l’incertitude, selon un baromètre publié par l’organisation qui représente la filière professionnelle du football français. « Avec la baisse annuelle d’environ 25% des revenus audiovisuels pour la période 2024-2029, les clubs français risquent d’être contraints de réduire leurs dépenses », explique le syndicat dans des propos rapportés par L’Équipe. « Cette situation pourrait mettre en péril des milliers d’emplois locaux, sans compter le financement du sport amateur également affecté par cette baisse de recettes », ajoute-t-il.

40 000 emplois liés au football français

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les droits TV, qui représentent en moyenne 30 % des revenus des clubs, et parfois bien plus, ont fondu. Après avoir visé le milliard d’euros par saison, la Ligue de football professionnel a dû se contenter d’un contrat avoisinant les 500 millions d’euros avec DAZN et Bein Sports, loin des 624 millions du cycle précédent. Pour les 40 000 emplois directs et indirects liés au football français, l’impact risque d’être sévère.

« Je n’ai aucune intention d’expliquer ma tactique, car vous ne la comprendriez pas » – sûrement Vincent Labrune.

Guide de survie : comment ne pas prendre de but sur corner contre Arsenal