L’ancien lillois Edgar Ié soupçonné d’avoir fait jouer son jumeau à sa place en Roumanie

Frères d’arnaque.

Qui se souvient d’Edgar Ié, passé par Lille entre 2017 et 2019 ainsi qu’en prêt au FC Nantes ? Sachez que le bougre est théoriquement censé jouer depuis janvier dernier en Roumanie, au Dinamo Bucarest. On dit bien « théoriquement », car le club de la capitale a de graves soupçons quant à sa réelle présence au club. L’international bissaoguinéen est en effet accusé d’avoir fait venir et jouer à sa place son frère jumeau, Edelino, lui aussi footballeur.

D’après les médias roumains, les premiers soupçons sont apparus lorsque le Dinamo s’est rendu compte que son joueur ne parlait que le portugais, alors qu’il est censé maîtriser l’anglais de par ses différentes expériences à l’étranger (Espagne, France, Pays-Bas, Turquie). Le club s’est aussi confronté au refus du défenseur de présenter son permis de conduire. Enfin, l’absence de cicatrice sur son genou droit, alors qu’Edgar Ié a été opéré à la suite d’une rupture des ligaments croisés en 2022, a définitivement mis la puce à l’oreille des Chiens rouges.

Depuis son arrivée dans la capitale, le niveau du présumé Edgar Ié interpelle, lui qui toucherait pourtant le salaire le plus élevé du club. Il suivrait aujourd’hui un entraînement individuel à l’écart, n’ayant pas été jugé au niveau pour évoluer en équipe première. Si c’est bien son frère Edelino qui a joué à sa place, beaucoup de choses s’expliqueraient : le frangin a lui aussi été formé au Sporting CP, mais a principalement réalisé une carrière dans les divisions inférieures portugaises. En cas de trucage, le Dinamo pourrait perdre les huit points engrangés lors des cinq matchs où le présumé imposteur a été aligné. Une enquête est en cours, le club souhaitant réaliser un test ADN pour avoir le cœur net sur cette affaire.

Si ça se trouve, c’est un frère de Folarin Balogun aussi qui évolue à l’ASM depuis le début de saison.