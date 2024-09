On a retrouvé la trace de Clinton Njie

Tiens, un Clinton revient au moment des élections américaines.

L’ancien joueur des deux Olympiques est désormais bien loin de la France, puisqu’il vient de s’engager avec le Rapid Bucarest, en Roumanie, pour un contrat de deux ans. Le Camerounais s’était révélé lors de la saison 2014-2015 où il était petit à petit devenu un indéboulonnable aux côtés d’Alexandre Lacazette dans l’effectif d’Hubert Fournier (eh oui).

Une montée en puissance qui lui avait permis de toquer à la porte de Tottenham, en 2015. Une saison et 0 but plus tard, le revoilà en France, du côté de l’OM. Son extérieur du pied complètement foiré face à l’Atlético de Madrid, en finale de Ligue Europa à Lyon en mai 2018, restera à jamais dans la légende. En trois saisons sur le Vieux-Port, « Bip bip le coyote » avait tout de même inscrit 16 buts en 83 matchs.

Une grise mine qu’il est parti entretenir en Russie : 6 buts en 66 matchs avec le Dynamo Moscou. En 2022, direction Sivasspor, en Turquie. En 72 matchs, le Camerounais a réussi à faire pire qu’en Russie, puisqu’il a inscrit seulement 5 petits pions.

🇷🇴 El #RapidBucarest ha fichado al atacante camerunés Clinton N'Jie (31 | #Sivasspor) como agente libre. Firma hasta junio de 2026. pic.twitter.com/QM8T6aGUsp — Mercatosphera (@mercatosphera) September 11, 2024

À un peu plus de 30 ans, il tentera de donner un petit coup de booster à sa carrière au Rapid Bucarest, neuvième du championnat après huit journées.

