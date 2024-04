Hubert Fournier s’excuse auprès de Didier Deschamps après ses déclarations sur les tirs aux buts

Mes plus plates excuses.

Le DTN Hubert Fournier a présenté ses excuses après avoir vexé Didier Deschamps cet hiver à propos du travail effectué par les diverses équipes de France pour préparer les tirs aux buts. « Je fais mon mea culpa, a-t-il affirmé dans un entretien à l’AFP. J’ai fait une erreur de communication. Je ne suis pas le plus grand communicant et on s’est mépris sur mes propos : je n’étais pas en train de dire à Didier Deschamps et à ses équipes, les A et les Espoirs, comment ils devaient faire pour aborder une séance de tirs au but. Ce n’est pas mon domaine d’ailleurs. On s’est expliqué. Fin de l’histoire. »

Ces déclarations avaient déclenché l’ire du sélectionneur, qui y avait vu une attaque envers son travail au cours des dernières années. « Didier, c’est le plus grand sélectionneur de l’histoire du football français. Je n’avais pas, moi, vocation à lui dire comment il fallait aborder une séance de tirs au but, d’autant plus en finale d’une Coupe du monde où c’est plus particulier encore, a également développé Fournier. Mais j’ai voulu informer de ce que l’on fait chez les jeunes parce que le format des compétitions évolue, qu’il y a de moins en moins de prolongation, qu’on se départage directement avec les tirs au but. On a perdu deux titres sur des séances de tirs au but. C’était le moment de se poser des questions, comment mieux aborder cet exercice. »

Incident clos ?