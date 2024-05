Euro 2024 : la liste de 32 de l’Ukraine, avec six réservistes

Un bel outsider pour cet Euro.

Placée dans le groupe E aux côtés de la Belgique, de la Roumanie et de la Slovaquie, l’Ukraine a des arguments à faire valoir pour le prochain Euro. Vingt-six arguments en l’occurrence, puisque le sélectionneur Sergueï Rebrov a établi une liste de 26 noms qui comprend notamment Andriy Lunin (Real Madrid), Mykhaïlo Mudryk (Chelsea), Oleksandr Zinchenko (Arsenal) ou Artem Dovbyk (Gérone), meilleur buteur de la Liga. Le sélectionneur ukrainien a également retenu six réservistes.

🚨 Serhiy Rebrov announced the squad for the training camp and friendly matches before Euro-2024

⚔️ 03.06. 🇩🇪 – 🇺🇦 ⚔️ 07.06 🇵🇱 – 🇺🇦 ⚔️ 11.06 🇲🇩 – 🇺🇦

‼️ The final squad list of the national team of Ukraine for Euro-2024 will be announced on June 7. pic.twitter.com/vBKg1SuNFo

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) May 16, 2024