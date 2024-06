La police allemande réagit au chouinage de Tedesco

La police allemande maîtrise aussi les « Bundesfrappes ».

Alors que le sélectionneur de la Belgique Domenico Tedesco s’est récemment plaint de la manière dont sa sélection avait été encadrée en marge de la rencontre face à l’Ukraine mercredi, la police allemande n’a pas tardé à rétorquer, rejetant la responsabilité sur les Belges eux-mêmes. L’agence Belga rapporte les déclarations de Frank Belz, porte-parole de la police à Stuttgart : « L’équipe belge et l’UEFA ont été informées à l’avance par la police qu’un temps de trajet de 40 minutes n’était pas suffisant. La police a suggéré un temps de trajet de 60 minutes, mais cette suggestion a été rejetée par la Fédération belge. Du point de vue de la police, rien d’anormal ne s’est produit pendant l’escorte du bus belge. Il avait été communiqué à l’avance qu’il devait y avoir une différence de temps entre les arrivées des deux équipes. Pour répondre à cette exigence, la vitesse du bus belge a été temporairement réduite. Les Belges ont eux-mêmes déterminé les raisons de cette arrivée tardive en insistant sur un temps de trajet de 40 minutes. »

« On est arrivés au stade dans des circonstances que je n’avais jamais vues auparavant », avait déclaré Tedesco. « Il a fallu une heure pour venir de l’hôtel sous escorte policière. Aucune lumière bleue. La route était complètement libre, mais ils roulaient au ralenti, à 20-25km/h. À chaque feu rouge, on s’arrêtait (sic). Finalement, j’ai eu deux minutes pour faire une causerie, et nous avons dû réduire l’échauffement. »

Très belle contre-attaque. Les Belges feraient bien de s’en inspirer pour lundi.

Thomas Meunier : « Se taper 6h de route pour insulter les joueurs... »