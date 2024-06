Pronostic Ukraine Belgique : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024

Ce mercredi se clôture la phase de poules de l’Euro 2024. Dans un groupe E très homogène, tout reste à jouer et on vous donne nos pronostics sur Ukraine – Belgique. Et jusqu’à jeudi inclus seulement, en EXCLU, Betclic vous offre votre 1er pari remboursé de 120€ pour miser au lieu de 100€ en utilisant le code RDJ !

Nos pronostics Ukraine Belgique

L’Ukraine n’a pas le choix

Dernière de sa poule au coup d’envoi, l’Ukraine compte néanmoins le même nombre de points que ses trois autres adversaires. En s’inclinant lourdement lors de la 1re journée face à la Roumanie (0-3), la sélection dirigée par Rebrov s’est alourdie d’une différence de buts largement défavorable. Consciente que Slovaques et Roumains seraient assurés de se qualifier avec un nul, l’Ukraine veut prendre son destin en main en prenant le dessus sur la sélection belge. Lors de son dernier match, la formation ukrainienne a de nouveau connu une entame poussive en encaissant un but slovaque. En revanche, à l’instar de ce qu’ils avaient fait lors des barrages pour se qualifier à l’Euro, les Ukrainiens ont renversé le match par Shaparenko et l’entrant Yaremchuk. Ce succès a redonné beaucoup de confiance à l’Ukraine à l’orée d’affronter la Belgique.

La Belgique, attention danger

Première de sa poule à l’issue de la seconde journée, la Belgique pourrait se retrouver à la dernière place en cas de revers et de nul entre la Slovaquie et la Roumanie. Dans ce groupe E, de nombreux scénarios sont possibles et nous pourrions avoir des changements jusqu’à la dernière seconde. Ce mercredi, afin de s’éviter une autre désillusion, les Diables rouges doivent au moins accrocher un nul mais vont vouloir finir 1ers pour avoir un adversaire abordable. Surpris lors de la 1re journée par la Slovaquie (1-0), les Belges se sont repris face à la Roumanie (2-0) grâce aux milieux de terrain Tielemans et Kevin De Bruyne. À noter que lors de ces 2 premières rencontres, Romelu Lukaku n’a pas été heureux puisque tous ses buts ont été refusés par la VAR. Afin de se qualifier pour les 8es, la Belgique a besoin de l’efficacité de son attaquant.

L’Ukraine avec Yaremchuk, la Belgique avec ses cadres

Le changement intervenu en cours de match avec l’entrée du joueur de Valence, Yaremchuk, a permis à l’Ukraine de renverser le match. Ce mercredi, Rebrov pourrait décider de titulariser son attaquant aux dépens de Dovbyk, très discret dans ce début d’Euro. Très bon contre la Slovaquie, Shaparenko devrait enchaîner contre la Belgique, avec à ses côtés Brazhko. Offensivement, les ailiers Mudryk et Yarmolenko partent titulaires, tandis que Tsygankov devrait évoluer en tant que joker. Tedesco devrait s’appuyer sur le schéma de la seconde journée avec l’intégration de Tielemans au milieu de terrain qui apporte une meilleure maîtrise technique et permet à Kevin De Bruyne d’évoluer un peu plus haut. De plus, le coach italo-allemand a pris des risques en alignant Doku sur le flanc droit de son équipe dans un 3-4-3. Pour le reste, on devrait retrouver les mêmes éléments à moins que Witsel ne soit parfaitement rétabli et postule pour une place de titulaire. Malheureux dans ce début de compétition, Lukaku se procure des opportunités et pourrait enfin ouvrir son compteur face à l’Ukraine.

Les compositions probables pour cet Ukraine – Belgique :

Ukraine : Trubin – Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Mykolenko – Yarmolenlo (ou Tsygankov), Brazhko, Shaparenko, Mudryk – Yaremchuk (ou Dovkyk).

Belgique : Casteels – Castagne, Faes (ou Witsel), Vertonghen, Theate – Tielemans, Onana, De Bruyne – Doku, Lukaku, Bakayoko.

La Belgique s’en sort face à l’Ukraine

Belges et Ukrainiens ont tous deux manqué leur entrée en lice dans cet Euro mais peuvent toujours espérer se qualifier. Les Diables rouges ont seulement besoin d’un point tandis que la sélection ukrainienne serait inspirée de s’imposer. Cette rencontre s’annonce donc cruciale dans l’optique des 8es de finale. Proche de l’élimination face à la Slovaquie, l’Ukraine a retrouvé l’espoir et veut réaliser un exploit face à la Belgique. De leurs côtés, les Belges ne veulent pas revivre le Mondial 2022 où ils étaient sortis dès la phase de poules. Cette rencontre s’annonce très intéressante mais la Belgique pourrait profiter des risques pris par l’Ukraine pour faire la différence en contre.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

