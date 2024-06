La Belgique ne joue à rien et retrouvera les Bleus en huitièmes

Ukraine 0-0 Belgique

But : Ah bah non

Visiblement, la Belgique voulait vraiment retrouver la France en huitièmes. Tenus en échec par l’Ukraine ce mercredi à Stuttgart au terme d’un match très pauvre (0-0), les Diables n’ont pas su remplir la condition sine qua non pour grimper à la première place : gagner. La punition – si c’en est vraiment une – pour les Belges sera d’affronter les Bleus, leurs meilleurs ennemis, au prochain tour. La Zbirna, pas vraiment déchaînée non plus, avait tout autant intérêt à remporter cette partie, faute de quoi elle devait espérer un vainqueur dans l’autre match ; ce qui n’est pas arrivé. Les Ukrainiens sont donc éliminés et auront peut-être l’impression de ne pas avoir joué crânement leur chance.

Des Diables bien gentils

Dans la lignée de cette dernière journée de la phase de poules, Belges et Ukrainiens ne nous ont pas offert une empoignade d’anthologie. Côté belge, le premier acte a été poussif, seulement illuminé par la classe de Kevin De Bruyne. Le chef d’orchestre diabolique a bien envoyé Romelu Lukaku vers le paradis, mais l’attaquant, habillé en Tintin comme tous ses coéquipiers, n’a pas trouvé la solution pour ouvrir rapidement le score (7e). Sur un coup franc lointain à la demi-heure de jeu, le Citizen a tenté d’imiter Nabil Fekir face au PSG (ou Fábio Aurélio contre Chelsea en Ligue des champions, pour les plus anciens), mais le droitier n’a pas pu attraper le cadre.

🇺🇦 Ukraine are the first team in Euros history to be eliminated with 4 points in the group stage. pic.twitter.com/jhE1GneEbF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024

À part ces deux péripéties, les Diables rouges bleus n’ont rien montré avant l’entracte. Mais c’est aussi parce qu’il y avait un adversaire de qualité, les Ukrainiens jouant leur survie dans ce match. Ils auraient même pu prendre les devants mais Roman Yaremchuk, trouvé dans la surface après deux passes verticales, a préféré chercher en vain Artem Dovbyk plutôt que de frapper (20e). Après la pause, les quinze minutes jusqu’à l’heure de jeu ont été d’une pauvreté sans nom. Heureusement que Jérémy Doku était là pour foutre le boxon sur son côté gauche et ne pas faire piquer du nez le stade de Stuttgart.

Romania, Belgium and Slovakia through to the round of 16 👏#EURO2024 pic.twitter.com/8cOMy5Fhce — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024

À l’entrée de la dernière demi-heure, les Belges ont essayé de se secouer. Tout juste entré, Yannick Carrasco pensait profiter d’une dangereuse perte de balle adverse pour marquer sur un de ses premiers ballons. Sauf qu’il s’est complètement planté et a laissé la défense se rattraper (66e). Mais l’ancien Monégasque ne comptait pas en rester là et – après s’être appuyé sur Lukaku – a envoyé une frappe soudaine, bien sortie par Anatoliy Trubin (73e). Son confrère belge, Koen Casteels n’a finalement pas eu grand-chose à faire, si ce n’est en sortant sur sa ligne une tentative de corner rentrant de Ruslan Malinovskyi (83e). Même à trois contre deux en fin de partie, les Belges n’ont pas su rompre le cadenas ukrainien, et se coltineront donc l’équipe de France en huitièmes de finale.

Ukraine (5-3-2) : Trubin – Tymchyk, Zabarnyi, Svatok (Yarmolenko, 81e), Matviyenko, Mykolenko (Zinchenko, 58e) – Shaparenko (Vanat, 70e), Brazhko (Stepanenko, 70e), Sudakov – Yaremchuk (Malinovskyi, 70e), Dovbyk. Entraîneur : Serhiy Rebrov.

Belgique (4-3-3) : Casteels – Castagne, Faes, Vertonghen, Theate – Tielemans (Mangala, 62e), Onana, De Bruyne – Doku (Bakayoko, 77e), Lukaku (Openda, 90e), Trossard (Carrasco, 62e). Entraîneur : Domenico Tedesco.