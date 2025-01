La Juve bouffe Milan

Juventus 2-0 AC Milan

Buts : Mbangula (59e), Weah (64e) pour la Juve

Vingt-neuvième match sans défaite en Serie A pour la Juve…

Et cette fois, c’est une victoire ! À l’Allianz Stadium, les Bianconeri de Thiago Motta ont fait vaciller un Milan en perdition pour se relancer dans la course à la C1 (2-0).

Après une première période où la Juve monte en puissance, le second acte va totalement basculer en faveur des locaux à l’heure de jeu. Sous l’impulsion d’un Khephren Thuram une nouvelle fois étincelant, la Juve va envoyer des vagues dans la gueule d’un Milan qui s’en remet d’abord à Mike Maignan pour tenir le coup avant de finalement céder : décalé sur la gauche de la surface, Samuel Mbangula voit sa frappe enveloppée et contrée prendre à revers le dernier rempart rossonero pour l’ouverture du score (1-0, 59e). Un gros coup sur la tête suivi d’un second, cinq minutes plus tard à peine, où Timothy Weah est parfaitement lancé en profondeur par Thuram pour battre d’un tir croisé Maignan (2-0, 64e). Milan ne reviendra pas, malgré un coup franc tiré deux mètres à côté de la cage par Theo Hernandez, et est désormais largué à six points de la quatrième place occupée par son adversaire du soir (qui a un match en plus).

Et du coup, tout était de la faute de Paulo Fonseca ?

