Tedesco se plaint du trajet jusqu’au stade : « À chaque feu rouge, on s’arrêtait »

Bison futé voit (Diable) rouge.

Après le match nul vraiment nul contre l’Ukraine, la Belgique s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro, où elle affrontera la France lundi soir. Le sélectionneur belge Domenico Tedesco est revenu sur cette rencontre, marquée notamment par la bronca des supporters belges envers leur sélection au coup de sifflet final. Malgré tout, Tedesco a déclaré être « fier de ses joueurs » et avoir « besoin » du soutien des supporters du Plat Pays, pour le match contre la France. Mais l’Italien s’est également plaint de l’avant-match qu’avait vécu la Belgique avant d’affronter l’Ukraine.

Attention, c’est du ouin-ouin de compétition : « On est arrivés au stade dans des circonstances que je n’avais jamais vues auparavant », a déclaré le sélectionneur. « Il a fallu une heure pour venir de l’hôtel sous escorte policière. Aucune lumière bleue. La route était complètement libre, mais ils roulaient au ralenti, à 20-25km/h. À chaque feu rouge, on s’arrêtait. (Sic) Finalement, j’ai eu deux minutes pour faire une causerie, et nous avons dû réduire l’échauffement. C’est incroyable, incroyable, incroyable… » Tedesco ne s’est pas arrêté en si bon chemin, et a fini de vider son sac : « On nous a pointé des stylos laser dans les yeux. Il y a eu beaucoup de choses lors du premier match… et nous nous sommes quand même qualifiés, c’est pourquoi je suis si fier des joueurs. »

Interrogé sur le huitième contre la France, Tedesco a répondu : « On peut challenger tout le monde. » Mais pas le trafic allemand, apparemment.

