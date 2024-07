Le Shakhtar Donetsk va jouer ses matchs de Ligue des champions dans le stade de Schalke 04

Malgré l’élimination à l’Euro, l’Ukraine reste en Allemagne.

Son directeur général avait déjà vendu la mèche il y a quelques jours, le Shakhtar Donetsk l’a désormais officialisé ce mardi dans un communiqué. Le club ukrainien jouera ses matchs de Ligue des champions à domicile dans le stade de Schalke 04, la Veltins-Arena située à Gelsenkirchen. Dans un autre communiqué, le club allemand, 10e de deuxième division allemande la saison dernière, a évoqué une « coopération spéciale en ces temps difficiles ». L’accord entre les deux clubs est d’autant plus logique que les histoires des deux clubs ont des « similitudes en raison de leur passé minier », précise Schalke.

Depuis l’invasion russe en Ukraine en février 2022, les Mineurs n’ont plus joué en C1 dans leur pays. Déjà la saison dernière dans son groupe avec le FC Barcelone, de Porto et d’Antwerp, le Shakhtar Donetsk avait disputé ses matchs à domicile en Allemagne, dans la Volksparkstadion d’Hambourg. En 2022-2023, club ukrainien avait évolué du côté de la Pologne, sur la pelouse du Legia Varsovie.

