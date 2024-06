Le SK-Dnipro-1 coule (encore)

« Et ça continue, encore et encore… »

Le club ukrainien du Dnipro-1 coule. C’est ce qu’annonce son directeur commercial, Vyacheslav Fridman, dans le média ukrainien TaTotake ce jeudi. « Nous devons avoir le courage de reconnaître la mort », a-t-il assumé. Fridman a ensuite commenté la situation économique de l’ancien club de Farès Bahlouli : « Nous avons des fonds, mais ils ne suffiront pas pour toute la saison. Oui, vous pouvez essayer de vous battre pour une place en coupe d’Europe, vous pouvez vendre, mais se battre à l’agonie a-t-il un sens? Il est plus facile de rembourser les dettes et de ne pas souffrir. Il est plus facile de mettre fin au projet sans scandales ni procès, simplement en raison du manque de fonds. »

Le SK Dnipro-1 – fondé en 2017 sur les cendres d’un FK Dnipro au bord de la disparition –, avait terminé vice-champion d’Ukraine et disputé le 2e tour de qualification de Ligue des champions en 2023, puis s’était qualifié pour le 2e tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence cette année, avec sa quatrième place du championnat. Le club des rives du Dniepr devait affronter fin juillet les Hongrois du Puskás Akadémia FC.

