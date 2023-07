L’OM connaît ses futurs adversaires en Ligue des champions

Voyage lointain à prévoir.

L’Olympique de Marseille connaît (presque) son futur adversaire pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Les hommes de Marcelino affronteront en effet le vainqueur du deuxième tour, opposant Dnipro-1 au Panathinaïkos. Il s’agit de l’un des plus gros tirages possibles dans cette phase qualificative. Ukrainiens et Grecs s’affronteront ce mardi pour le match aller, et le 1er août pour le retour.

Tête de série durant le tirage grâce à sa troisième place en Ligue 1, l’OM aura l’avantage d’accueillir pour le match retour le 15 août prochain, tandis que l’aller est prévu le 8 ou 9 du mois. Le vainqueur de cette confrontation se qualifiera en barrages, dernière étape avant la phase de groupes. Renforcés par un recrutement solide, à l’image des arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia ou Renan Lodi, les Marseillais n’ont donc plus d’excuses.

Même s’ils en trouveront toujours une bonne en cas d’élimination.

