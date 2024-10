Bruno Retailleau favorable à un arrêt des matchs en cas de chants homophobes

AT le Jeudi 24 Octobre à 10:48 Article modifié le Jeudi 24 Octobre à 10:58

Encore un Bruno qui défraie la chronique.

S’il semble attaché à la question de l’ordre dans les tribunes, Bruno Retailleau s’est montré particulièrement touché par les discriminations entendues ces dernières semaines. Invité sur France Inter, le ministre de l’Intérieur s’est dit favorable à « un arrêt des matchs » en cas « de chants homophobes ».

Deux supporters parisiens identifiés

Samedi au Parc des Princes, en marge de la rencontre PSG-Strasbourg, des ultras de la tribune Auteuil avaient repris des chants homophones visant les supporters de l’OM. À la suite de ces incidents, il indique que les « deux meneurs » ont été « identifiés », et devront être « sévèrement punis ». Ce jeudi, le boss de Beauvau a convoqué une réunion avec les instances du football français. Il annonce vouloir mener « les mesures nécessaires au retour de l’ordre dans les stades et en marge des rencontres », et appelle les dirigeants à « prendre leurs responsabilités ».

Mais les dirigeants, c’est pas lui ?

