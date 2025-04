Quatre députés LFI appellent à la mobilisation pour la fin du partenariat entre le PSG et « Visit Rwanda »

Le foot n’est jamais seulement du foot.

Depuis 2019, « Visit Rwanda » fait partie des sponsors du Paris Saint-Germain, contre un chèque annuel d’à peu près 15 millions d’euros. Clémence Guetté, Thomas Portes, Carlos Martens Bilongo et Aurélien Taché, quatre députés La France insoumise (LFI) élus en 2024 sous l’étiquette du Nouveau Front populaire (NFP), ont publié ce mercredi un communiqué dans lequel ils exhortent le club de la capitale à mettre fin à ce partenariat avec le gouvernement rwandais, accusé de financer un groupe rebelle qui sème le chaos en République démocratique du Congo. Les quatre députés appellent d’ailleurs à un rassemblement ce dimanche devant le Parc des Princes pour protester contre ce sponsoring, comme l’a écrit Clémence Guetté sur les réseaux.

Nous appelons à un rassemblement ce dimanche. Rendez-vous à 14H, devant la porte L du Parc des Princes, au rond-point place de l’Europe. Stop au partenariat de la honte. pic.twitter.com/TDJuRxwGpo — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) April 2, 2025

« Des massacres de masse, des pillages et des viols »

« Depuis plusieurs années, le gouvernement rwandais utilise le sport comme outil diplomatique, multipliant les partenariats avec des clubs de foot (Arsenal et le Bayern Munich sont également partenaires de l’État rwandais, NDLR) et organisant des événements sportifs internationaux, peut-on lire dans le communiqué. Au moment où le M23, groupe armé directement soutenu par le Rwanda, se livre à des massacres de masse, des pillages et des viols, semant terreur et désolation dans l’Est congolais, le PSG ne peut maintenir ce partenariat. Nous ne pouvons accepter qu’un club de foot français fasse, sur les téléviseurs du monde entier chaque semaine, la promotion d’un État qui aujourd’hui est complice de milliers de morts et de millions de déplacés. »

