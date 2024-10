Manchester United voudrait Xavi

Même avec sa vista, Xavi ne voyait pas venir ce scénario.

Libre depuis son départ du FC Barcelone l’été dernier, Xavi pourrait retrouver un banc assez rapidement. C’est en tout cas ce qu’a avancé le Daily Mail ce mercredi, précisant que Manchester United aurait entamé les négociations avec l’entraîneur espagnol. Deux intermédiaires envoyés par MU ont ainsi rencontré Xavi à Barcelone et discuté d’une potentielle venue afin de remplacer Erik ten Hag, dont le siège éjectable est activé depuis le début de saison et des résultats médiocres (douzième place en Premier League).

Pour Xavi, il faudrait alors lutter avec Rúben Amorim (Sporting) et Edin Terzić (ex-Borussia Dortmund), les deux autres candidats de la short list mancunienne. Le Catalan passé par Al-Sadd au Qatar (2019-2021) – où il a notamment appris l’anglais – et le Barça (2021-2024) rejoindrait la filiale représentée par Pep Guardiola et Mikel Arteta.

Encore faut-il arracher le totem d’immunité de Ten Hag.

