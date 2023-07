OM : le pari Aubameyang

Après un début de mercato plutôt tranquille, marqué par l’arrivée de Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia, l’Olympique de Marseille vient de frapper un grand coup en attirant Pierre-Emerick Aubameyang dans ses filets. Troisième recrue estivale du club phocéen, l’attaquant gabonais va signer dans les prochaines heures un contrat qui s’étalera jusqu’en 2026. Libéré par Chelsea, où son passage ne restera pas dans les annales, l’avant-centre va retrouver la France dix ans après son départ de Saint-Étienne pour Dortmund. Avec ce pari, les Olympiens espèrent que ce transfert marchera aussi bien que celui d’Alexis Sanchez, libre de tout contrat depuis le 1er juillet et dont l’avenir est toujours incertain, qui a marqué 18 buts (toutes compétitions confondues) avec les Phocéens la saison dernière.

C’est dans les vieux pots…

Depuis plusieurs saisons, l’Olympique de Marseille a plutôt du flair pour dégoter de bons joueurs sur le marché des transferts, comme le gardien Pau Lopez, le défenseur central Chancel Mbemba, le milieu Amine Harit ou encore Cengiz Ünder, mais reste incapable d’installer durablement un numéro 9 à la pointe de son attaque. Il faut remonter à la saison 2016/2017 pour trouver un avant-centre qui est parvenu à marquer au moins 20 buts lors d’une saison de Ligue 1 sous les maillots marseillais : Bafétimbi Gomis. Depuis, aucun n’est sorti du chapeau et n’a pu aider le club dans sa quête d’un trophée, qui échappe à l’OM depuis plus de onze ans. À défaut de parvenir à trouver son homme providentiel et en attendant que Vitinha ne prenne du muscle, l’OM va continuer ce qu’il sait faire de mieux : relancer les grands joueurs sur le déclin, sans toutefois prendre trop de risque.

Si Aubameyang ne laissera pas un souvenir impérissable aux supporters des Blues avec ses trois petits pions marqués et une passe dé’ délivrée en 21 matchs, l’ancien buteur d’Arsenal a encore de beaux restes et est tout à fait capable de porter ses coéquipiers dans les moments importants. À l’instar d’Alexis Sanchez, qui a lui aussi connu de grandes soirées européennes, « PEA » a disputé cinq éditions de la Ligue des champions. Outre son expérience, mis à part cette année – où il a été recruté par Thomas Tuchel, son ancien entraîneur à Dortmund, avant que ce dernier ne se fasse licencier une semaine après son arrivée – l’attaquant gabonais a toujours planté au moins 15 pions par saison depuis l’exercice 2014/2015. Il serait utopique d’espérer que l’ancien buteur de Saint-Étienne de 34 ans parvienne à réitérer ses performances de Dortmund ou celles de ses débuts à Arsenal, mais Pierre-Emerick Aubameyang est aujourd’hui le troisième joueur en activité ayant marqué le plus de buts dans les cinq grands championnats (219 buts) derrière Edinson Cavani et Robert Lewandowski.

219 – Plus grand nombre de buts dans les 5 grands championnats parmi les joueurs qui en font actuellement partie : 🥇Robert Lewandowski – 335 🥈Edinson Cavani – 267 🥉Pierre-Emerick Aubameyang – 219 OM ? pic.twitter.com/UgHS6iMKP6 — OptaJean (@OptaJean) July 19, 2023

4-4-2 compatible mais salaire XXL

Celui qui a déjà célébré ses buts en mettant le masque de Spiderman va aussi permettre à Marcelino, le nouvel entraîneur de l’OM, de l’utiliser dans son 4-4-2 préférentiel. Un dispositif qui ne devrait poser aucun problème à l’attaquant puisqu’il a déjà évolué dans ce schéma à plusieurs reprises, notamment à Arsenal avec Alexandre Lacazette. Pour pouvoir aligner l’international gabonais, l’Olympique de Marseille n’a certes dépensé aucune indemnité de transfert, puisque son contrat a été résilié par Chelsea, mais le point noir réside dans le salaire de l’ancien joueur d’Arsenal. Selon différentes sources, « PEA » devrait toucher entre 23 et 25 millions d’euros lors de ces trois ans. Des montants colossaux qui feraient d’Aubameyang le joueur le mieux payé du club avec 700 000 euros brut par mois selon des estimations, soit 150 000 euros de plus que Jordan Veretout, l’actuel plus gros salaire du vestiaire. Des prix exorbitants qui traduisent aussi la difficulté du club phocéen à s’aligner sur les noms les plus ronflants des attaquants européens sur le marché des transferts. En cause notamment, le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions de l’Olympique de Marseille – dont le match aller se disputera le week-end du 8-9 août – qui rend le mercato de la direction olympienne délicat et l’oblige à opter pour des profils abordables.

Si le salaire potentiel peut faire grincer des incisives, le natif de Laval aurait déjà rejoint mercredi soir le groupe phocéen qui est en stage en Allemagne. Sa visite médicale serait programmée pour ce jeudi. Si les planètes s’alignent, il pourrait même être possible d’apercevoir Aubameyang le 22 juillet lors du match amical face au KAS Eupen ou le 27 face à Waalwijk. Histoire de faire trembler les filets sous ses nouvelles couleurs et de caler un premier salto pour rassurer les sceptiques sur son âge avancé.

