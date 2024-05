Best of des buts amateurs du week-end !

Que serait un lundi sans son best of des buts amateurs signé Vrai Foot Day ? Cette semaine, sélection particulièrement gratinée, toujours grâce à l’application Rematch, qui capte les plus belles dingueries de nos districts.

1/ St. Clair Limerzel vs Damgan Ambon Sport

Est-ce qu’on peut appeler ça un corner rentrant ? Pas sûr. Ce qui est certain, c’est que Christophe Jallet n’aurait pas renié un tel centre-tir. Le coup classique : un centre mal ajusté d’un joueur damganais qui lobe le gardien limerzelais et finit au fond. Devant les caméras, il dira sûrement que c’était calculé. Mon œil.

2/ FC Lemberg vs SO Ippling

Le gardien lembergeois croyait avoir repoussé le danger en arrêtant le premier tir ipplingeois. C’était sans compter sur l’attaquant mosellan et sa vista digne de Georges Mikautadze, qui mystifie le portier sans même le voir. Bien pratique d’avoir des yeux dans le dos. On notera aussi l’étonnant kop-balcon du stade de Lemberg.

3/ AS Elsau Portugais vs FC Eschau

On reste dans le Grand Est avec un duel entre deux clubs de l’aire urbaine strasbourgeoise aux noms étrangement proches. Le coup franc est parfaitement placé à l’entrée de la surface, tout comme la frappe du numéro 9 d’Eschau. Fort côté gardien, il n’y a que ça de vrai.

4/ AS Coteaux Mulhouse vs FC Muespach

Des buts magnifiques et des noms de clubs imprononçables : pas de doute, on est toujours en Alsace. « Jamais dans l’axe, les relances ! » Le joueur muespachois n’a pas dû bien écouter ce conseil, puisqu’il rend le ballon à l’arrière mulhousien. Pas plus mal, vu la frappe digne de Payet à l’Euro 2016 que nous lâche ce dernier. On recommandera quand même au gérant de la sono de renouveler son abonnement Spotify Premium.

5/ Stadium Racing Colmar FA vs GJAN

L’Alsace, terre de golazos ? Sacré travail de l’ailier droit du GJAN, qui s’infiltre dans la surface et envoie un caramel dans les cages du Racing Colmar. Pas besoin de goal line technology pour voir que cette barre est bien rentrante, de quoi donner le sourire à Javier Tebas.