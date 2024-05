Jürgen Klopp écrit une lettre aux fans de Liverpool

Cette fois, c’est la fin.

Ce dimanche, à l’occasion de la 38e et dernière journée de Premier League, Liverpool s’apprête à dire au revoir à Jürgen Klopp. Mais avant de s’en aller pour de bon, l’Allemand a tenu à écrire quelques mots au supporters du club dans une lettre ouverte publiée dans le Liverpool Echo.

« Liverpool est la ville des “bras ouverts”. Un endroit qui vous accueille comme un fils et qui ne se soucie pas de savoir d’où vous venez. Elle veut simplement que vous en fassiez partie, et je ne pourrais pas être plus fier après que vous m’ayez permis d’avoir cet incroyable privilège. Une ville qui offre un tel accueil mérite au moins un adieu digne de ce nom », peut-on par exemple y lire.

Même pas un mot pour Arne Slot !