L’OM paume à Reims et dit presque adieu à l’Europe

Reims 1-0 Marseille

But : Mbemba (33e, C.S.C.) pour Reims

L’OM avait une belle occasion, avec ce match en retard de la 32e journée, de se placer idéalement avant le dernier multiplex de Ligue 1. Surtout qu’il y avait eu le succès à la maison contre Lorient (3-1), dimanche, pour se remonter le moral après le drame de Bergame. Mais au lieu de froisser Reims – qui n’a plus rien à jouer dans cette fin de saison – pour dépasser Lyon (7e) et Lens (6e) à la différence de buts, l’équipe phocéenne – avant-dernière équipe du championnat à l’extérieur – a raté son match et s’est fait piéger par un club champenois décomplexé depuis le départ de Will Still, et vainqueur pour la première fois sous la houlette de l’intérimaire Samba Diawara (1-0). Huitièmes à trois points des deux du dessus, les Marseillais auront besoin d’un faux pas des Lyonnais ou des Lensois – voire des deux, selon l’issue de la finale de Coupe de France – pour ne pas passer leurs jeudis soir devant la télé la saison prochaine.

Diouf inexpugnable, Ito insaisissable, Munetsi infatigable

L’OM a pourtant évité, dans les cinq premières minutes et grâce à la VAR, l’ouverture du score de Marshall Munetsi, qui avait transpercé la défense marseillaise et les filets de Pau López (5e), avant que l’impitoyable Junya Ito ne mette la misère à Jordan Veretout avant de buter sur le gardien espagnol (16e). Fautif sur les deux actions – avant de tenir la baraque par la suite –, Leonardo Balerdi a mal géré une belle situation dans la surface adverse, à la réception d’un coup franc (20e). Et alors que l’OM entrait pour de bon dans son match, c’est ensuite Yehvann Diouf qui s’est distingué, annihilant la tentative de piqué d’Ismaïla Sarr (25e) après un fail de Yunis Abdelhamid, par ailleurs solide pour son baroud d’honneur dans la Cité des sacres. Mais le temps fort marseillais fut bref, et Munetsi a été privé d’un but pour la seconde fois, à la demi-heure de jeu, Chancel Mbemba coupant le centre d’Ito à sa place (1-0, 33e). L’international japonais n’était pas loin de sa huitième passe dé de la saison en Ligue 1, et son compatriote Keito Nakamura, montant en puissance, a lui aussi haussé le ton en claquant le poteau (38e).

20 – Marseille n'a signé aucune clean sheet lors de ses 20 derniers matches de Ligue 1 à l'extérieur, soit sa plus longue série du genre depuis 1976-1977 (21). Bagages. #SDROM pic.twitter.com/gBfvalgDVX — OptaJean (@OptaJean) May 15, 2024

Pourtant passés en 4-3-3 à la pause, les visiteurs n’ont jamais vraiment réussi à retrouver leurs têtes et leurs jambes. Il faut dire que Diouf s’est montré impeccable sur une tentative de Pape Gueye (46e), mais surtout, surtout, sur un déboulé de Luis Henrique, qui a trouvé le pied gauche du portier (70e). Pas présent lors de la soirée des Trophées UNFP à Paris lundi malgré son élection dans le onze type de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang a aussi été absent, ce mercredi sur la pelouse d’Auguste-Delaune, bien qu’ayant disputé les 90 minutes de la rencontre. Les Rémois ont géré et n’ont même pas pris la peine d’enfoncer le clou, à l’image de Reda Khadra qui s’est pourtant essayé (48e, 67e), ou du jeune Gambien Adama Bojang (19 ans) qui a complètement flanché alors qu’il avait l’occasion d’inscrire son premier but en pro (78e). Une action, ironiquement, à l’image du match de l’OM.

Reims (4-2-3-1) : Y. Diouf – Ab. Koné (Busi, 58e), Agbadou, Abdelhamid, Akieme – Stambouli (Am. Koné, 51e), Munetsi – Ito, Teuma (Richardson, 75e), Nakamura (Bojang, 75e), O. Diakité (Khadra, 46e). Entraîneur : Samba Diawara.

Marseille (3-5-2) : P. López – Mbemba, Balerdi, Meïté (L. Henrique, 46e) – Clauss (Murillo, 79e), P. Gueye (Moumbagna, 63e), Kondogbia, Veretout, Merlin (I. Ndiaye, 79e) – I. Sarr, Aubameyang. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.