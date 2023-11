Marshall Munetsi ne devrait plus jouer en 2023

Plus de peur que de mal.

Selon L’Équipe, Marshall Munetsi devrait être absent jusqu’à la fin de l’année. Le milieu de terrain rémois est sorti à la 33e minute à Rennes ce week-end (3-1) et serait rentré en béquille après la rencontre. Lui qui n’a raté qu’un seul match du Stade de Reims depuis le début de la saison devrait manquer au moins les quatre prochaines rencontres de championnat.

Will Still craignait déjà son absence après la défaite au Roazhon Park : « Sa cheville fait quatre fois la taille de celle qu’il a d’habitude ». Cinquième après treize journées, Reims continue son petit bout de chemin mais l’indisponibilité de l’international zimbabwéen, élément majeur de l’effectif, pourrait handicaper le club de la Marne.

Prochain match pour Reims : Strasbourg à domicile.

