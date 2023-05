Reims punit Lille

Reims 1-0 Lille

But : Munetsi (22e) pour les Rémois

Les jeux ne sont toujours pas faits.

La course à l’Europe fait rage et après la défaite de Rennes sur la pelouse de Nice, Lille pouvait conforter ce samedi en Champagne sa cinquième place. C’est pourtant Reims qui fait la bonne opération du jour, grâce à sa victoire qui lui permet de remonter à la neuvième place au classement. Après une première période âpre, les locaux repartent d’ailleurs aux vestiaires en menant au score. Suite à un cafouillage dans la surface et une frappe de Folarin Balogun venue s’écraser sur la barre transversale de Lucas Chevalier, Marshall Munetsi vient inscrire le seul but de la mi-temps sur une tête plongeante ne laissant aucune chance aux défenseurs lillois (1-0, 21e). Les Lillois, trop discrets, ne parviennent pas à bousculer des Rémois bien en place.

Les hommes de Will Still sont même proches d’inscrire un second but par l’intermédiaire de Junya Ito (39e), finalement refusé par la VAR pour hors-jeu. Le second acte est semblable au précédent, avec deux équipes qui se neutralisent. Rémois comme Dogues tentent de renverser la vapeur, à l’image de Remy Cabella qui ne parvient pas à pousser le ballon dans la cage des rouge et blanc pourtant vide après un cafouillage immense dans la défense rémoise (56e). Reims a également les occasions pour alourdir le score, à l’instar de l’action de Folarin Balogun qui enroule un peu trop sa frappe (64e) ou de Marshall Munetsi qui rate sa reprise de volée (61e).

Le Stade Rennais peut remercier l’autre Stade de Ligue 1, situé en Champagne-Ardennes.

Stade de Reims (4-2-3-1) : Diouf – De Smet Busi, 85e), Abdelhamid, Keita (Flips, 77e), Foket – Munetsi, Cajuste (Atangana, 77e) – Matusiwa, Doumbia (Lopy, 67e), Ito – Balogun (Touré, 84e). Entraîneur : Will Still.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Diakite, Fonte, Alexsandro, Ismaily (Bayo, 85e) – Andre (Baleba, 78e), Gomes – Zhegrova, Cabella, Bamba – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

