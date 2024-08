Angel Gomes promet de « ne plus sauter pour mettre des têtes »

Tout est bien qui finit bien.

Le choc subi par Angel Gomes samedi soir à Reims a fichu la trouille à tout le monde, mais le joueur anglais se porte bien. Après le message rassurant de son président Olivier Létang, le Lillois a lui-même publié une courte vidéo sur Instagram ce dimanche. « Je vais bien, je suis revenu à la maison », explique-t-il, en remerciant le personnel médical qui s’est occupé de lui au stade puis à l’hôpital, ainsi que les supporters des deux clubs et ses coéquipiers pour les trois points.

« Ces choses arrivent en football, le plus important est que ça va », ajoute-t-il, accompagnant son post de la phrase « rappelez-moi de ne plus sauter pour mettre des têtes ». Un trait d’humour qui rassurera pour de bon les fans du LOSC et l’ensemble des suiveurs de la Ligue 1.

Létang rassure, « les nouvelles sont bonnes » pour Angel Gomes