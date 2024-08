Le Rémois Amadou Koné revient sur le choc avec Angel Gomes

Quelques mots Amadou.

Un jour après son choc tête contre tête qui a envoyé Angel Gomes au tapis, Amadou Koné est revenu sur cet accident, dans un post publié sur son compte Instagram, ce dimanche dans la soirée. « Je tiens à exprimer toute ma tristesse et mon profond regret à la suite de l’incident survenu hier (samedi) lors du match, écrit celui qui a été expulsé après ce choc. Je lui souhaite un prompt rétablissement et je lui apporte tout mon soutien pendant cette période difficile. J’espère sincèrement le revoir rapidement sur les terrains . »

Le joueur anglais est heureusement tiré d’affaire, malgré un traumatisme crânien qui a nécessité l’intervention des pompiers sur le pré d’Auguste-Delaune. Le milieu de terrain rémois a préféré attendre d’avoir des nouvelles rassurantes du joueur du LOSC avant de prendre la parole. « Le football est un sport de passion et de respect, et ce qui s’est passé me touche profondément. » Il s’est d’ailleurs rendu à l’hôpital, samedi, juste après la rencontre pour rendre visite à son « collègue ».

