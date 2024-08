Le LOSC démarre bien à Reims

Reims 0-2 Lille

Buts : Diakité (45e+30), David (90e+3) pour le LOSC Carton rouge : Koné (15e) côté Reims

Victoire, mais soirée contrastée quand même pour le LOSC.

L’équipe de Bruno Genesio est allée chercher trois points pour son premier déplacement en Ligue 1 cette saison sur la pelouse du Stade de Reims (0-2). De bon augure avant le barrage de C1 qui l’attend face au Slavia Prague.

La soirée n’avait pourtant pas vraiment bien commencée pour les Dogues, qui avait fait tourner avant leur échéance européenne. Autour de la 11e minute de jeu, Angel Gomes est percuté dans les airs et dans la dos par Amadou Koné. S’il est ce samedi soir à l’hôpital et conscient, ce fait de jeu a débouché sur une longue interruption ainsi que sur l’exclusion logique du défenseur rémois. Suite à cet épisode, le LOSC, qui s’était déjà procuré une bonne opportunité manquée par Mohamed Bayo avant cet événement, a repris sa marche en avant. Jusqu’à faire la différence, juste avant la « pause » où Bafodé Diakité a trouvé la faille d’une belle volée au coeur de la surface champenoise (0-1, 45e+30).

La seconde période fut disputée sur un rythme plus lent, Reims jouant regroupé et tentant des contres qui n’ont pas vraiment inquiété Lucas Chevalier. En toute fin de partie, Ethan Mbappé s’est signalé en offrant – un peu par chance – un caviar à Jonathan David au second poteau qui s’est chargé de doubler la mise (0-2, 90+3). Un bon départ pour la team de Genesio qui recevra Angers le week-end prochain pour espérer démarrer une série.

Reims (4-3-3) : Diouf – Ab. Koné, Agbadou, Okumu, Akieme – Atangana, Am. Koné, Munetsi – Ito, Diakité, Nakamura. Entraîneur : Luka Elsner.

Lille (3-4-3) : Chevalier – Mandi, Diakité, Alexsandro – Tiago Santos, Mukau, Angel Gomes, Ismaily – Cabella (c), Bayo, Sahraoui. Entraîneur : Bruno Genesio.

Létang rassure, « les nouvelles sont bonnes » pour Angel Gomes