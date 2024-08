Ouf.

La victoire du LOSC sur la pelouse de Reims a été largement éclipsée par la blessure d’Angel Gomes. Touché à la tête dans un duel aérien, le Portugais est longtemps resté allongé sur la pelouse, pris en charge par le personnel médical, avant d’être transféré à l’hôpital. Olivier Létang a cependant rassuré tout le monde au micro de DAZN. « Les nouvelles sont bonnes. On a vraiment eu peur », a-t-il déclaré.

« Les informations n’étaient pas très bonnes au début. Finalement, il est sorti du stade en ayant récupéré son esprit. Il était en capacité de comprendre, de parler, il pouvait bouger les bras et les jambes. On a plutôt de très bonnes informations des examens qu’il a réalisés à l’hôpital, poursuit le président lillois. On va quand même attendre de voir comment va se passer la nuit mais a priori, on a une happy end. On est très heureux pour lui. »

Nous aussi.

Le LOSC démarre bien à Reims