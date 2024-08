Amadou Koné connaît la durée de sa suspension après la blessure d’Angel Gomes

Logique ?

Auteur d’une grave faute sur le Lillois Angel Gomes, sorti sur civière par les pompiers et inconscient pendant plus de 20 minutes, lors de la première journée de championnat, le Rémois Amadou Koné a été suspendu quatre matchs ferme par la commission de discipline de la LFP. Depuis, le milieu anglais va mieux et le milieu du SRFC a présenté ses excuses en publiant un message sur Instagram avec en prime une photo en compagnie de Gomes.

Pourtant, le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, ne digère pas cette suspension : « Je pense que c’est très sévère. Quatre matchs, quand on reprend les faits et la situation, cela me semble très excessif. Mais on ne fera pas appel, car cela ne sert à rien. Et l’essentiel reste bien sûr qu’Angel Gomes aille bien et qu’il puisse rejouer rapidement. » Pour les autres sanctions, entre autres, Arnaud Nordin a écopé d’un match de suspension ferme pour avoir écopé de trois cartons jaunes en moins de 10 matchs et cerise sur le gâteau le FC Metz est convoqué devant la commission le 28 août suite aux deux interruptions temporaires après des jets de balle de tennis sur la pelouse lors du match face à Bastia.

On ne s’ennuie jamais avec la Ligue 1.

