Angel Gomes présent en tribunes lors de Lille-Slavia Prague

Déjà de retour.

Lors de l’importantissime rencontre de barrages aller pour la Ligue des champions entre Lille et le Slavia Prague à Valenciennes ce mardi soir, les caméras ont filmé pendant quelques secondes un spectateur en tribunes, qui n’était autre qu’Angel Gomes. Victime d’un terrible choc à la tête lors de Reims-Lille samedi, comptant pour la première journée de Ligue 1, l’international portugais avait été évacué sur civière par les pompiers.

Angel Gomes est présent dans les tribunes du Stade du Hainaut pour supporter le LOSC ce soir ! ❤️🤍 pic.twitter.com/HONA6twswg — Vibes Foot (@VibesFoot) August 20, 2024

Quatre jours plus tard, ce dernier est apparu tout sourire dans les tribunes du stade du Hainaut. Des images rassurantes pour le milieu de terrain des Dogues, sorti de l’hôpital dans la soirée de dimanche. Selon le club nordiste, Angel Gomes, qui avait ironisé dans une vidéo instagram en demandant de lui rappeler « de ne plus sauter pour mettre la tête », aurait déjà entamé un protocole commotion. La date de son retour n’a pour le moment pas été communiqué.

Le plus tôt possible on espère.

