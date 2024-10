Une statue de Just Fontaine inaugurée devant Delaune

Jour de fête en Champagne !

À l’occasion de la réception de Montpellier ce dimanche, le Stade de Reims a inauguré, devant son stade, une statue de Just Fontaine. Le projet était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, et l’oeuvre a finalement été dévoilée près d’un an et demi après la disparition de la légende française, partie le 1er mars 2023.

La statue de #JustFontaine inaugurée sur le parvis de #Delaune à l’occasion de la rencontre entre le @StadeDeReims et @MontpellierHSC. Un bel hommage rendu à ce grand buteur, l’un des plus grands attaquants des Rouge & Blanc et de l’histoire du football. pic.twitter.com/k6qrpIIGpg — Ville de Reims (@VilledeReims) October 6, 2024

« On rend aujourd’hui hommage à une légende du foot, à une figure éternelle du Stade de Reims et de la France. Il a marqué le football, mais a surtout incarné des valeurs qui dépassent les statistiques : le travail, l’abnégation et l’ambition. C’est une source d’inspiration pour tous ceux qui portent et porteront le maillot du SDR. Notre leitmotiv est : “La force du passé, l’ambition de l’avenir”. Monsieur Fontaine sera toujours notre force. On est très honoré de voir cette statue se dresser au pied du stade. Elle sera pour nos joueurs et les supporters un rappel quotidien de ce que signifie d’être un grand joueur, mais surtout un grand homme », a déclaré le président du club Jean-Pierre Caillot, dans des propos relayés par L’Équipe.

Plus d’un an après la disparition de la légende du football, Just Fontaine, sa statue est dévoilée sur le parvis du stade Auguste Delaune, quelques instants avant le début du match contre Montpellier pic.twitter.com/77AnFHx1Iz — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) October 6, 2024

Également présent pour cette petite cérémonie, le maire rémois Arnaud Robinet a commenté : « Il était la première icône populaire française du football. Just Fontaine, c’est Reims et Reims, c’est Just Fontaine. Il entre ainsi dans le panthéon de Reims et du sport rémois, rejoignant pour l’éternité son équipier et ami Raymond Kopa. » Une allusion à l’autre statue, représentant le Ballon d’or 1958, qui règne devant Delaune.

Quitte à aller au bout de l’hommage, ils auraient pu faire une fontaine.

Pronostic Reims Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1