Reims va inaugurer une statue en hommage à Just Fontaine

Raymond Kopa se sentira moins seul sur le parvis de Delaune.

Ce dimanche avant la réception de Montpellier, Reims dévoilera une statue en hommage à Just Fontaine sur le parvis de son stade Auguste-Delaune, où une autre œuvre d’art du genre représentant Raymond Kopa trône déjà depuis six ans. La cérémonie d’inauguration est prévue à 15h30 en présence de son épouse, Arlette, ainsi que de leurs enfants et petits-enfants. L’artiste péruvien Juan Carlos Carillo a fait le choix de représenter l’ancienne légende du club sourire aux lèvres. « Ce qui relie le footballeur à l’artiste, c’est l’inspiration. J’ai voulu représenter, par ce sourire, le bonheur de marquer ; c’est l’essence du foot ! Reims a déjà son “Ange au sourire’’ (sur la cathédrale). Un “Sportif au sourire’’ permet de perpétuer la tradition », confie l’intéressé, cité par L’Équipe.

Un budget de 200 000€

Le budget total prévu par la municipalité de Reims est de 200 000€, dont une partie sous forme d’appel aux dons. Lancée sur la plateforme collecticity.fr, la campagne a déjà récolté plus de 50 000€. Parmi les 115 donateurs figurent le club, mais également l’UNFP (dont Fontaine fut le premier président) et le Toulouse FC, où il fut entraîneur. En six saisons sous le maillot champenois, Just Fontaine a été sacré champion de France à trois reprises, inscrivant au passage 145 buts en 152 apparitions.

C’est ça, être une légende.

