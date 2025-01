La grosse colère des supporters rémois envers leurs joueurs

Comme des enfants.

Défaits ce samedi soir à domicile face à Nice, les joueurs du Stade de Reims (et Luka Elsner) ont vécu une scène similaire à celle qu’avaient connue les Lyonnais il y a quelques mois : un remontage de bretelles en règle par un groupe de supporters, dont le leader n’hésite pas à prendre le micro pour bien se faire entendre. « On ne peut pas aller au-delà de nos limites. Au bout d’un moment, on va tous craquer et ça va finir par péter. Ce qu’on vous demande, c’est de vous sortir les doigts du cul », a-t-on pu entendre, dans une vidéo retransmise par DAZN.

Reims reste sur six matchs sans victoire en Ligue 1, certes, mais conserve pour l’heure une douzième place au classement loin d’être déshonorante pour le SDR. La scène s’est tout de même terminée par des applaudissements du kop, toujours derrière ses joueurs pour le moment.

Et qu’arrivera-t-il le jour où Reims deviendra relégable ?

