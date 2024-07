Un gros caillot dans la chaussure.

Alors que la Ligue 1 reprend dans un mois et n’a toujours pas trouvé de diffuseur pour la période 2024-2029, Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims et du collège de Ligue 1, refuse de céder à la panique. « La situation est évidemment préoccupante. Mais, par expérience, il ne faut, malgré tout, pas prendre des décisions dans la précipitation », décrit-il dans une interview donnée à L’Équipe, en avançant qu’il faut que la LFP change de gouvernance : « On n’a plus les moyens. Et il y a plein de choses qui doivent être remises en question. […] La VAR, ça coûte beaucoup d’argent. Est-ce qu’il faut la continuer ? On donne des sommes importantes à plein d’autres familles (comme les joueurs, entraîneurs ou syndicats). On est toujours critiqués, mais on verse beaucoup de contributions. Il y a un moment, il faut que tout le monde se serre la ceinture. […] Des clubs avec des capitaux traditionnels n’ont plus les moyens de supporter tout ça. On a aussi une convention avec la Fédération (14,2 millions d’euros minimum sur les droits télé). Il faut peut-être en rediscuter. Ce qui était prévu avec un certain budget ne peut pas être identique aujourd’hui. »

Jean-Pierre Caillot ouvre également la porte à un début de saison… sans diffuseur. « Si on doit reprendre la saison sans chaîne, pendant une ou deux journées, on assumera. Les gens iront au stade pour voir les matchs. Et on patientera », lâche-t-il. Une réunion est prévue ce jeudi à la LFP.

Purée, on a trouvé la solution pour remplir les stades !

