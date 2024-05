Le Bayer Leverkusen finit invaincu, Cologne relégué et Bochum en barrages

Le classement final de la saison 2023-2024 de Bundesliga est officiel !

Et l’incroyable invincibilité du Bayer Leverkusen sur l’intégralité de l’exercice aussi, au passage. Car lors de cette ultime journée de championnat, le champion d’Allemagne a battu Augsbourg (onzième) à domicile grâce à des buts de Victor Boniface (sur un service d’Amine Adli, qui a provoqué l’erreur du gardien adverse en le pressant) et de Robert Andrich (via une madjer) contre un de Mert Komur (sur une perte de balle de… Adli). Derrière, Stuttgart s’en est remis à un doublé de l’inévitable Serhou Guirassy (28 pions en 28 matchs) en plus de Jeong Woo-yeong et Silas Wamangituka qui ont enfoncé le clou sur la fin pour dominer le Borussia Mönchengladbach en récupérant la position du dauphin. Difficiles adieux pour Thomas Tuchel, donc : le Bayern Munich termine troisième de Bundesliga malgré un départ canon face à Hoffenheim avec deux réalisations inscrites par Mathys Tel puis Alphonso Davies dans les six premières minutes. Mais les locaux ont parfaitement réagi par Maximilian Beier avant de tout renverser grâce à un triplé d’Andrej Kramaric ! Au pied du podium, Leipzig s’est fait rattraper par l’Eintracht Francfort : un penalty de Xavi Simons et un goal de Benjamin Sesko n’ont pas empêché Hugo Ekitike de réduire la marque, avant qu’Omar Marmoush n’égalise sur péno.

Le Borussia Dortmund s’est quant à lui imposé devant Darmstadt (lanterne rouge) avec des tremblements de filet d’Ian Maatsen, de Marco Reus sur coup franc pour sa dernière et de Julian Brandt (sans oublier celui de Donyell Malen, qui a également participé à la fête). Plus bas, la lutte pour le maintien a fait rage jusqu’au bout. À ce jeu-là, c’est Cologne qui prend la porte… ou plutôt l’ascenseur pour la deuxième division, l’avant-dernier ayant encore douloureusement chuté sur le terrain d’Heidenheim en gobant notamment trois caramels en une grosse demi-heure. Incapable de ne pas perdre sur la pelouse du Werder Brême, la faute à une défense fébrile, Bochum se retrouve barragiste et devra donc se battre encore pour rester dans l’élite. À la faveur d’une meilleure différence de buts et ayant vaincu Fribourg sur le gong grâce à Benedict Hollerbach après avoir loupé deux penalties, l’Union Berlin se sauve de justesse. Un peu plus haut, Mayence a obtenu trois points à Wolfsbourg (3-1) et évite aussi tout risque de descente.

Encore bravo à Xabi Alonso et ses hommes !

Bayer Leverkusen 2-1 Augsbourg

Buts : Boniface (12e) et Andrich (27e) pour le Bayer Leverkusen // Komur (62e) pour Augsbourg

Heidenheim 4-1 Cologne

Buts : Dinkci (16e et 22e), Sessa (36e) et Beste (78e) pour Heidenheim // Tigges (64e) pour Cologne

Union Berlin 2-1 Fribourg

Buts : Hollerbach (68e) et Haberer (90e+2) pour l’Union Berlin // Doan (85e) pour Fribourg

Werder Brême 4-1 Bochum

Buts : Friedl (6e), Jung (78e), Stage (80e) et Schmid (87e) pour le Werder Brême // Antwi-Adjej (85e) pour Bochum

Wolfsbourg 1-3 Mayence

Buts : Paredes (18e) pour Wolfsbourg // Gruda (24e), Van den Berg (71e) et Burkardt (85e) pour Mayence

Borussia Dortmund 4-0 Darmstadt

Buts : Maatsen (30e), Reus (38e), Brandt (72e) et Malen (88e)

Stuttgart 4-0 Borussia Mönchengladbach

Buts : Guirassy (23e et 31e), Jeong (75e) et Wamangituka (83e)

Hoffenheim 2-4 Bayern Munich

Buts : Beier (8e) et Kramaric (68e, 85e et 87e) pour Hoffenheim // Tel (4e) et Davies (6e) pour le Bayern Munich

Eintracht Francfort 2-2 Leipzig

Buts : Ekitike (60e) et Marmoush (77e) pour l’Eintracht Francfort // Simons (42e, SP) et Sesko (46e) pour Leipzig