L’hommage de la WWE au Bayer Leverkusen après son titre de champion

Booyaka, Booyaka, B04.

Champion d’Allemagne pour la première fois de son histoire à l’issue d’une saison exceptionnelle, le club du Bayer Leverkusen a reçu un bel hommage de la part de ces confrères américains de la WWE. Pour l’occasion, la firme qui organise traditionnellement un ligue de catch a offert aux Allemands une réplique unique de la ceinture de champion universel de la WWE. Comme un symbole pour le club invincible en championnat cette saison avec 28 victoires, 6 nuls et 0 défaite.

En prime, c’est l’ancien lutteur et désormais directeur général de la WWE, Triple H, qui a annoncé la nouvelle sur son compte X. « Félicitations pour votre premier titre de champion de l’histoire en Bundesliga après une saison incroyable et historique sans aucune défaite. Il est temps de célébrer les champions que vous êtes… Bonne chance pour la finale de la Coupe d’Allemagne demain. » Un coup de com’ bien ficelé puisque la WWE fera escale cet été à Berlin à l’occasion d’une soirée exceptionnelle.

Congratulations to @Bayer04_en on becoming Bundesliga Champions for the first time ever after an incredible, historic UNDEFEATED season. Time to celebrate like the champions you are… good luck in tomorrow’s German Cup final, and we’ll see you this August for #WWEBash In Berlin. pic.twitter.com/kO3oagBpbs

— Triple H (@TripleH) May 24, 2024