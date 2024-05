Xabi Alonso revient sur l'apport de ses ex-coachs

La carrière d’entraîneur de Xabi Alonso commence bien ?

Celle du joueur avait également de la gueule, le technicien du Bayer Leverkusen ayant défendu les couleurs des meilleurs clubs du monde (Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich…). Et s’il a remporté la Bundesliga contre toute attente en plus de la Coupe d’Allemagne au bout d’une saison dantesque, l’ancien milieu de terrain le doit en partie à ses ex-coachs. C’est en tout cas ce que l’Espagnol a sous-entendu dans une interview pour Movistar +, en s’arrêtant sur l’apport et les qualités de chacun dans des propos intéressants.

« J’ai beaucoup appris de tous mes entraîneurs, et je l’ai transformé en ma propre personnalité d’entraîneur débutant, a ainsi rapporté le bonhomme. Rafa Benítez, c’est le football et la tactique : comment s’intégrer, comment aider et que faire ? Pep Guardiola vous dit : “Nous allons jouer comme ça, et cela va arriver.” En cela, je souligne la force et l’intelligence de José Mourinho dans la communication. Vicente del Bosque m’a appris à m’inquiéter des choses dont tu dois te soucier, Carlo Ancelotti excellait dans l’expression de ce qu’est le bon football et de ce que nous devions faire. »

À quand une conférence en bonne et due forme ?