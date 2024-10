Victime d'un accident de voiture, Victor Boniface est forfait pour affronter Brest

Victor Boniface ne découvrira pas l’enfer de Roudourou.

Vainqueur de Francfort le week-end dernier, le Bayer Leverkusen a notamment pu compter sur un bon Boniface, auteur du but décisif, malgré un penalty raté en première période (2-1). Mais là n’est pas le plus important pour le Nigérian, qui s’est fait une sacrée frayeur après le match, en étant victime d’un accident de voiture. Plus de peur que de mal pour le buteur, a priori, mais Xabi Alonso préfère ne prendre aucun risque avec sa star et va le ménager pour le duel face à Brest ce mercredi en Ligue des champions.

Pas de longue indisponibilité à prévoir

« On a appris son accident de la route, dimanche matin. Heureusement, ce n’était pas trop grave. Il a des petites coupures au pied et à la main. D’une certaine manière, il a été très chanceux. Mais il ne s’est pas entraîné normalement depuis et on va lui laisser quelques jours pour qu’il se remette de ce choc émotionnel. Il s’agit davantage d’un choc psychologique. Concernant son absence, c’est une question de jours plutôt que de semaines. D’un commun accord avec lui et le médecin, on a décidé qu’il ne viendrait pas », a déclaré l’Espagnol, en conférence de presse ce mardi. Ce qui pourrait peut-être laisser une place de titulaire à Martin Terrier, qui a fait l’objet de compliments de la part de son entraîneur : « On est très contents de ses débuts. Il a beaucoup de qualités et d’intelligence de jeu. Il s’est bien adapté et est sur le bon chemin. Je suis très content qu’il soit avec nous. Il peut être une solution en attaque, mais c’est aussi un bon milieu. Le meilleur est à venir. »

Terrier buteur pour son retour en Bretagne, on y croit.