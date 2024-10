Brest tient tête à Leverkusen

Brest 1-1 Leverkusen

Buts : Lees-Melou (39e) pour les Ty-Zefs // Wirtz (24e) pour le Werkself

Après une entrée en matière idyllique pour sa première participation à la Ligue des champions avec deux victoires consécutives, le Stade brestois n’est pas redescendu de son petit nuage en tenant tête au Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne en titre, ce mercredi à Roudourou (1-1). Menés par un grand Pierre Lees-Melou, auteur d’un but splendide, les Ty-Zefs grattent encore un point et peuvent plus que jamais croire aux barrages de la Ligue des champions (16es de finale).

Le chef-d’œuvre de Lees-Melou comme cache-misère

Les Brestois, pris à la gorge, subissent d’entrée de jeu. Gênés par les transitions rapides adverses, les hommes d’Éric Roy passent tout près d’encaisser un pion suite à une lourde frappe d’Aleix García, mais le revenant Lees-Melou réalise un contre salvateur sur la première opportunité de cette rencontre (2e). Dans un premier acte très tactique, où la qualité technique est au rendez-vous, les Finistériens émergent petit à petit. Rapidement mis en difficulté par le bloc allemand, Brest, plus crispé qu’à l’accoutumé, commet des erreurs. Sur une offensive adverse, Massadio Haïdara intervient mais dégage le cuir plein axe. Il n’en faut pas plus à Jonas Hofmann, qui profite d’un bel appel de Nathan Tella, pour distiller un amour de passe à Florian Wirtz. Trouvé aux abords de la surface, l’international allemand trompe Marco Bizot d’un tir puissant à ras de terre côté gauche (0-1, 24e).

Tétanisés par ce pion, les Bretons sont en grande difficulté et le virevoltant Wirtz passe proche du doublé après s’être joué de la défense brestoise avec une facilité déconcertante (30e). Loin de leur standards habituels, les hommes d’Éric Roy profitent d’un éclair de génie de Lees-Melou pour égaliser assez miraculeusement : sur un centre contré de Mahdi Camara, le numéro 20 ne se pose pas de question et bat Matej Kovár d’une reprise de volée magique (1-1, 39e). Aussi sublime qu’inattendu.

Le jour et la nuit

Transfiguré par ce bijou, Brest revient des vestiaires avec de biens meilleures intentions. Toujours guidée par Lees-Melou, auteur d’une frappe malicieuse (49e) avant de totalement louper une relance plein axe (53e), l’équipe bretonne se remet enfin à « faire du Brest », pour paraphraser Ludovic Ajorque. Plus tranchant, Brest tente davantage, à l’image de la frappe aux 40 mètres de Kenny Lala (57e). Après que Massadio Haïdara ne passe tout près d’un contre-son-camp sur un centre côté gauche de Wirtz (65e), les Ty-Zefs, décomplexés, se montrent enfin dangereux. Sur un centre de l’intenable Lees-Melou, mal repoussé par la défense du Werkself, Camara oblige Kovár à s’employer pour détourner sa demi-volée (75e).

En terminant la rencontre en 4-2-3-1, Éric Roy et les siens tentent crânement leur chance, en vain. Dans les derniers instants de la rencontre, Leverkusen aurait pu obtenir un penalty pour une faute de Soumaïla Coulibaly sur Hofmann (89e) mais l’arbitre juge que ce dernier joue surtout le ballon. Wirtz a l’occasion de frustrer les Bretons dans les ultimes secondes mais sa reprise s’envole dans les gradins (90e+5). Le match en reste là. Brest réalise une nouvelle grande performance en arrachant un point à Leverkusen, invaincu depuis le début de la compétition. Le rêve se prolonge.

Brest (4-3-3) : Bizot – Haïdara, Coulibaly, Chardonnet, Lala – Magnetti (Fernandes, 83e), Lees-Melou, Camara (K. Doumbia, 83e) – Sima (M. Baldé, 65e), Ajorque (Salah, 73e), Del Castillo (Faivre, 73e). Entraîneur : Éric Roy.

Leverkusen (4-2-3-1) Kovár – Grimaldo, Hincapié, Tah, Mukiele – García, Palacios (Xhaka, 63e) – Tella (Frimpong, 64e), Hofmann, Wirtz – Schick (Adli, 64e, Terrier, 81e). Entraîneur : Xabi Alonso.

