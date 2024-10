Luis Enrique : « C’est difficile d’accepter le résultat d’un match comme celui-là »

C’est la vie, mon amour.

Le PSG n’a pu faire mieux qu’un nul face au PSV ce mardi soir, au Parc des Princes. Une nouvelle déception pour sa troisième sortie de la saison en Ligue des champions. « C’est difficile d’accepter le résultat d’un match comme celui-là, mais on sait que le foot est un sport souvent injuste. Et nous savons que nous avons fait un très bon match, ne pouvait que regretter Luis Enrique en conférence de presse. Il est évident que nous avons créé beaucoup plus d’occasions, mais nous n’avons pas été précis dans le geste décisif. J’essaie d’exiger que ce qu’on génère soit meilleur que le rival, et c’est ce que nous avons fait. Mais le football est capricieux. »

Roulez jeunesse !

Ce manque d’efficacité poursuit le club de la capitale depuis la fin de saison dernière déjà sur la scène européenne. « Le PSG est sans aucun doute l’une des équipes qui génèrent le plus d’occasions en Europe. C’est ce que je valorise au sein de mon équipe. Aujourd’hui, ça n’a pas voulu entrer, mais je n’ai aucun reproche à faire, ne pouvait que regretter le technicien espagnol. À la mi-temps, nous avons dit qu’il fallait continuer à jouer de la même manière. » Et ne comptez pas sur lui pour se servir de la jeunesse de son effectif comme une excuse : « Je pense très différemment de vous. Notre effectif est jeune, mais je signerais pour que mon équipe ait les mêmes occasions contre l’Atlético ou Marseille ce dimanche. Même s’ils sont très jeunes. »

Toute la Canebière en tremble déjà.

