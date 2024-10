Comment lui donner tort…

On peut avoir disputé un match il y a plus d’une décennie, et encore éprouver de la haine pour son adversaire. C’est en tout cas ce que ressent le retraité Wesley Sneijder à l’égard d’un certain Sergio Busquets. En 2010, lors d’une demi-finale retour de Ligue des champions, l’ancien intériste n’a pas forcément apprécié les capacités de plongeur de l’Espagnol. Et ce, malgré la qualification héroïque des hommes de José Mourinho au Camp Nou.

« Je te verrai à Ibiza cet été, et on en reparlera »

« Après huit minutes, Motta l’a frappé, et Busquets s’est mis à rouler par terre en regardant entre ses doigts pour voir si Motta allait prendre un carton rouge, s’irrite le meneur de jeu dans un entretien pour Ziggo Sport. Ensuite, il s’est relevé, et il allait très bien, un pleurnichard. Un gars désagréable à affronter. À chaque fois qu’il prenait un coup, il pleurait. »

Défait quelques mois plus tard en finale du Mondial sud-africain contre l’Espagne (1-0), le Néerlandais garde un mauvais souvenir de ses affrontements contre la sentinelle catalane. « J’ai eu des embrouilles à chaque match avec lui. Une fois je lui ai dit : « Je te verrai à Ibiza cet été, et on en reparlera. » »

Peut-être rancunier de ne pas avoir chopé le Ballon d’or cette année-là.

