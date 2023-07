Luis Suárez, l’ancien Ballon d’or, est décédé

Le départ d’un monument.

Non, il ne s’agit pas de l’attaquant uruguayen mais bien de la légende Luis Suárez, le Ballon d’or 1960, qui s’est éteint ce dimanche 9 juillet à Milan à l’âge de 88 ans. Né à La Corogne, le seul Espagnol à avoir remporté le Ballon d’or a débuté sa carrière au Deportivo avant de rallier le FC Barcelone. Avec les Blaugrana, le milieu glanera deux Liga et deux Coupe d’Espagne. « Luisito » continuera d’écrire sa légende à l’Inter Milan, club avec lequel il sera champion d’Italie (1963, 1965 et 1966) et vainqueur de la Coupe d’Europe (1964 et 1965). Après plus de 328 matchs avec les Nerazzurri, qu’il coachera après sa carrière, Suárez jouera trois ans à la Sampdoria avant de mettre un terme à sa carrière en 1973.

Un talento unico e un grandissimo interista. Il numero 10 della Grande Inter che portò i nostri colori sul tetto d'Italia, d'Europa, del Mondo. “Se non sapete cosa fare, date palla a Suarez”. Ciao Luisito.#FCIM pic.twitter.com/odfKbe5TOh — Inter (@Inter) July 9, 2023

Considéré comme étant le meilleur joueur espagnol du xxe siècle avec « la Flèche blonde », il deviendra entraîneur. Après avoir commencé en Italie, notamment à l’Inter, Cagliari, SPAL, à Côme et avoir raté son passage au RC Lens en 1977, Luis Suárez retournera aux sources en coachant le Deportivo La Corogne avant de devenir sélectionneur de l’Espagne de 1988 à 1991. Après deux dernières piges comme entraîneur principal à l’Inter puis à l’Albacete Balompié, il termine son aventure avec le football comme conseiller au sein du club lombard.

Adiós Luisito !

