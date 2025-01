Pour Lautaro Martínez, « Milan n’a jamais cessé d’y croire »

Vivre avec des regrets.

L’Inter Milan avait le match en main mais a fini par le laisser filer. Opposés à l’AC Milan en finale de la Supercoupe d’Italie ce lundi à Riyad, les hommes de Simone Inzaghi ont vécu un cauchemar en deux actes. Alors qu’ils menaient 2-0 après des réalisations de Lautaro Martínez et Mehdi Taremi, les Nerazzurri se sont écroulés et ont laissé les hommes de Sergio Conçeião réaliser une remontée historique pour l’emporter (2-3).

Un trophée qui passe sous le nez

D’après des propos relayés par Bein Sports, Lautaro Martinez n’a pas mâché ses mots : « À 2-0, on a arrêté de jouer. On a continué à produire, mais on a raté trop d’occasions, notamment avec Frattesi, Dumfries, Mkhitaryan et moi-même. Milan n’a jamais cessé d’y croire. Le mérite leur revient. » Pour El Toro, le facteur principal est la gestion des moments cruciaux : « Nous n’avons pas su tenir la tension au retour des vestiaires. On savait que Milan était très dangereux à la reprise. Ils ont des joueurs rapides et explosifs, et nous leur avons laissé trop d’espaces. »

Un constat lucide de la part du capitaine argentin, frustré par une défaite qui prive l’Inter d’un quatrième titre consécutif dans la compétition.

